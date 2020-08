Blaulicht

18:49 Uhr | 18.08.2020

Nach Angriff auf Frau in Wandsbek

Polizei sucht nach mutmaßlichen Sexualtätern

Die Hamburger Polizei fahndet wegen eines versuchten Sexualdeliktes nach zwei unbekannten Männern. Am Montagabend soll eine 28-Jährige in Wandsbek von einem der beiden Männer unter Anwendung von Gewalt ins Gebüsch gezogen worden sein. Dort soll er versucht haben, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Als sie sich wehrte, soll der Mann die Frau geschlagen und gewürgt haben. Der zweite Mann beteiligte sich laut Polizei offenbar nicht aktiv am Geschehen. Als ein Passant aus einiger Entfernung die Männer aufforderte, von der Frau abzulassen, flüchteten diese zu Fuß in das Wandsbeker Gehölz. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer der Polizei Hamburg 040/4286-56789 zu melden oder an einer Polizeidienststelle. Insbesondere suchen die Ermittler den bislang unbekannt gebliebenen Passanten, der die Täter ansprach und hierdurch in die Flucht schlug.