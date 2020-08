Sport

17:49 Uhr | 18.08.2020

Im Stadtpark - ohne Zuschauer und ohne Amateurrennen

Entscheidung gefallen: Triathlon für Profis findet statt

Lange Zeit sah es danach aus, dass es in diesem Jahr coronabedingt keine großen Sportevents mehr in Hamburg geben würde. Von ein paar Tagen ein Lichtblick: Das Tennisturnier am Rothenbaum soll es geben und zwar Mitte/Ende September. Für den Triathlon gibt es jetzt sogar eine offizielle Bestätigung: Am ersten September-Wochenende soll er stattfinden, ohne Zuschauer und im Stadtpark. Wir haben die Profi-Triathletin Natalie van Coevorden bei der Vorbereitung besucht.