Stadtgespraech

17:41 Uhr | 18.08.2020

Bundesministerium fordert strengere Regeln für Besitzer und Züchter

Vorschlag: Gesetz zur Gassi-Pflicht

Egal ob bei Sonne oder Regen und zu jeder Zeit. Hundehalter, denen ihr vierbeiniger Freund am Herzen liegt, gehen gerne Gassi. Doch immer mehr Hunde werden nicht artgerecht gehalten, bekommen zu wenig Auslauf. Ein Verordnungsentwurf des Bundesagrarministeriums soll das nun ändern. Besitzer und Züchter könnten so bald zum Gassigehen verpflichtet sein. Mindestens zweimal am Tag und insgesamt eine Stunde. Was halten die Hamburger eigentlich davon?