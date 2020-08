Gesellschaft

17:02 Uhr | 18.08.2020

Wie umgehen mit Reiserückkehrenden

Tschentscher fordert neue Teststrategie

Hamburgs Erster Bürgermeister fordert eine neue Corona-Teststrategie für Reiserückkehrende. Demnach kritisiert Tschentscher vor allem die derzeit vorgegebenen Zeitpunkte für den Test. Derzeit können sich Rückreisende aus Risikogebieten bis zu zwei Tage vor der Rückkehr im Urlaubsland testen lassen oder direkt nach der Ankunft in Deutschland. Sinnvoll wäre es, so ein Senatssprecher gegenüber Hamburg 1, wenn Reisende sich zunächst vier Tage in Quarantäne begeben würden und erst dann einen Test machen ließen. Je nach Testergebnis, könnte die Quarantäne danach aufgehoben werden.