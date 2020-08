Verkehr

18:10 Uhr | 17.08.2020

Bauprojekt startet heute

Neue Fahrradstraßen an der Außenalster

Am Ostufer der Außenalster haben heute die einjährigen Bauarbeiten für die neuen Fahrradstraßen im Stadtteil Uhlenhorst begonnen. Der erste Bauabschnitt befindet sich am Schwanenwik und verläuft bis zur Schönen Aussicht. Anschließend wird bis zur Karlsstraße und zur Herbert- Weichmann-Straße gebaut. Der Autoverkehr wird in dieser Zeit umgeleitet und auch die Fußgänger an der Alster müssen mit Einschränkungen rechnen. Rund 50 Parkplätze müssen den neuen Radwegen weichen- das hatte zuletzt immer wieder für Kritik gesorgt.