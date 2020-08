Stadtgespraech

07:39 Uhr | 17.08.2020

Für abfliegende Passagiere

Zweites Corona-Testzentrum am Airport

Der Hamburg Airport bekommt ein zweites Corona-Testzentrum. Laut übereinstimmenden Medienberichten, richte sich das neue Testzentrum eines privaten Betreibers an Abfliegende, die in ihrem Ankunftsland ein negatives Testergebnis vorweisen müssen. Die Kosten müssen die Flugreisenden selbst tragen und belaufen sich auf 59 Euro. Ab Ende des Monats soll es auch Schnelltests für 139 Euro geben, bei denen das Ergebnis innerhalb von sechs Stunden online abrufbar ist. Das neue Zentrum soll noch diese Woche in Betrieb genommen werden. Seit zwei Wochen werden am Airport für Reiserückkehrer kostenlose Corona-Tests angeboten.