Blaulicht

13:57 Uhr | 16.08.2020

Stark alkoholisierte Person aus Elbe gerettet

Badeunfall in Övelgönne

In Övelgönne ist es am Sonntag-Mittag zu einem Badeunfall gekommen. Eine stark alkoholisierte Person hatte beim Baden in der Elbe offenbar das Bewusstsein verloren und Hilfe benötigt. Eine weitere Person soll dann den Schwimmer aus dem Wasser gerettet haben. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten fest, dass die beinahe ertrunkene Person stark alkoholisiert gewesen war. Beide Schwimmer wurden ins Krankenhaus gebracht.