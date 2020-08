Blaulicht

18:18 Uhr | 14.08.2020

Senioren müssen gerettet werden

Feuer in Groß Borsteler Pflegeheim

In einem Seniorenheim in Groß Borstel ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. 16 Personen, die ihre Wohnungen aufgrund der starker Rauchentwicklung nicht verlassen konnten, mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Sechs von ihnen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die restlichen Bewohner wurden vorübergehend in einem nahe gelegenen Kindergarten untergebracht. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.