Kunst und Kultur

18:14 Uhr | 14.08.2020

Musizieren mit Corona-Maßnahmen bleibt schwierig

Musiker verschaffen sich Gehör

Trotz der Corona-Lockerungen in Hamburg: Das gemeinsame Musizieren ist weiterhin schwierig. Das betrifft etwa 2.000 Ensembles und Bands sowie mehr als 1.000 Chöre in der Hansestadt. Das Problem: Es fehlen Übungsräume, in denen Corona-gerecht musiziert werden kann. Mit Aktionen in der ganzen Stadt macht die Hamburger Musikerszene heute auf ihre prekäre Lage aufmerksam.