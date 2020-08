Blaulicht

18:14 Uhr | 14.08.2020

Neue Kampagne gestartet

Hamburger Polizei sucht Nachwuchs

#Herz und Verstand – So wirbt die Polizei Hamburg aktuell um die neuen Beamten der Zukunft. Das Recruiting-Format setzt schon seit zwei Jahren auf mediale Präsenz durch unterschiedliche Hashtags. So sollen verschiedene Charaktere angesprochen werden, um die Diversität in der Polizei zu steigern. Circa 5000 Bewerbungen nimmt die Polizei in Hamburg über das gesamte Jahr entgegen