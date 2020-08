Gesellschaft

17:12 Uhr | 14.08.2020

Fehlende finanzielle Mittel stehen zur Verfügung

Psychologie-Studiengang kann starten

Der reformierte Psychologie-Studiengang kann zum Wintersemester 2020/21 an der Uni Hamburg starten. Das gab die Wissenschaftsbehörde heute bekannt. So stellen die Wissenschaftsbehörde und die Uni Hamburg die fehlenden finanziellen Mittel zur Verfügung. Studierende hatten bereits in den vergangenen Wochen eine Petition für den Erhalt des Studiengangs gestartet Durch ein neues Gesetz, das am 01.09. in Kraft tritt, ist die Ausbildung zum Psychotherapeuten zukünftig nur noch mit Bachelorstudiengang und anschließendem Master möglich. Da die Finanzierung zunächst nicht geklärt war, stand der gesamte Studiengang auf der Kippe.