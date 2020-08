Gesellschaft

15:23 Uhr | 14.08.2020

Tierschutzverein warnt vor Käufen

Welpenhandel über Online-Portale

Der Hamburger Tierschutzverein warnt dringlich vor dem Welpenkauf über Online Portale. Allein in den vergangen drei Monaten gelangten 22 Hundewelpen aus dem Online Handel in die Obhut des HTV. Die Hundewelpen werden viel zu früh von ihrer Mutter getrennt, manche sind gerade einmal viereinhalb Wochen alt. Aufgrund unterlassener Impfungen infizieren sich Welpen an der hochansteckenden Parvovirose und werden krank vermittelt. Der Hamburger Tierschutzverein fordert eBay-Kleinanzeigen auf, den Online Handel von Tieren abzuschaffen.