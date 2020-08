Sport

13:26 Uhr | 14.08.2020

Volleyball-Turnier in Dulsberg

Walkenhorst schlägt Ludwig

Es wurde mit großer Spannung erwartet, das Duell der Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Beim letzten Turnier vor den deutschen Meisterschaften in Timmendorf standen sich die beiden heute Morgen direkt zum Auftakt am Olympiastützpunkt in Dulsberg gegenüber. Als Gewinner ging dann das Duo Anna-Lena Grüne/Kira Walkenhorst vom Platz. Für Walkenhorst und Ludwig war es das erste Aufeinandertreffen seit ihrem Olympia-Triumph am 18. August 2016. Coronabedingt musste das alljährliche Turnier der nationalen Beachvolleyball-Serie in diesem Jahr vom Rothenbaum an den Olympiastützpunkt verlegt werden.