Gesellschaft

11:20 Uhr | 14.08.2020

Rund 70 Prozent der Stellen bleiben frei

Baubranche: Viele Ausbildungsplätze unbesetzt

In Hamburg sind im neuen Ausbildungsjahr rund 70 Prozent der Stellen bei Bauunternehmen unbesetzt geblieben. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur hervor. So blieben 87 von insgesamt 124 Ausbildungsplätzen auf dem Bau frei. Auch im vergangenen Jahr waren bereits 42 Prozent der Ausbildungsstellen bei Baufirmen unbesetzt geblieben. Zudem schließe, laut Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, nur jeder dritte Azubi seine Ausbildung in der Baubranche vollständig ab.