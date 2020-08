Blaulicht

07:52 Uhr | 14.08.2020

80 Einsatzkräfte vor Ort

Suche nach Schwimmer in Elbe

In der Nähe von Wedel haben Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei gestern am späten Nachmittag mehrere Stunden nach einer verschwundenen Person gesucht, die offenbar in der Elbe untergegangen war. Mit mehreren Booten von Feuerwehr und DLRG, Tauchern und einem Polizeihubschrauber wurde die Elbe im Bereich des Schulauer Fährhauses abgesucht. Zuvor hatte ein Zeuge einen Mann in Richtung Fahrwasser schwimmen sehen, der unter gegangen und nicht wieder aufgetaucht war. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte aus Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein im Einsatz. Die Suche blieb jedoch erfolglos und musste bei Einbruch der Dämmerung abgebrochen werden.