18:38 Uhr | 13.08.2020

Autoposen und Cornern sollen unterbunden werden

Autofreies Schulterblatt

Schon ab Oktober soll der, auch bei Autoposern beliebte Jungfernstieg, weitgehend autofrei werden. Doch genau diese Freunde der getunten Schlitten sind auch in der Schanze unterwegs. Hier können sie zeigen, was sie haben, neuerdings auch ihre Alkoholvorräte im Kofferraum. Denn seit Anfang August gilt in der Schanze an Wochenenden ab 20 Uhr ein Alkoholverkaufsverbot.