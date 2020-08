Gesellschaft

17:38 Uhr | 13.08.2020

Hilfsprojekt eigentlich seit Juli beendet

Aktion für Obdachlose hofft auf Verlängerung

Zuhause bleiben. Das war der Appell in der Anfangszeit der Corona-Pandemie. Doch wohin, wenn man gar kein Zuhause hat? Über 150 Hamburger Wohnungslose bekamen seit Anfang April die Chance, einzeln in Hotels und anderen Unterkünften zu wohnen. Diese Aktion ist nun jedoch seit Ende Juli vorbei, die Pandemie nicht. In Bergedorf sind momentan dank Spendengeldern dennoch Obdachlose untergebracht. Doch auch hier könnte das Geld bald ausgehen.