Stadtgespraech

15:06 Uhr | 13.08.2020

1776 Straftaten im vergangenen Jahr

Plakataktion gegen sexuelle Gewalt

Laut der Polizeistatistik Hamburg sind der Polizei im Jahr 2019 offiziell 1776 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gemeldet worden. doch die Dunkelziffer liege sehr viel höher, da die Opfer oft schweigen. Aus diesem Grund hat die Opferschutzorganisation Weißer Ring heute die Plakataktion “Mach dich laut gegen sexuelle Gewalt” gestartet. Auch zeigt eine aktuelle Umfrage des Kinderhilfswerks Plan International, dass sich viele Frauen und Mädchen in Hamburg nicht sicher fühlen wenn sie unterwegs sind. So befürchten sie gewaltsame Übergriff, Beschimpfungen oder sexuelle Belästigungen. Bei den Orten, an denen sich die Befragten unsicher fühlen, waren unter anderem die Alster, der Hauptbahnhof, der Stadtpark und der Bereich rund um das PhoenixCenter dabei.