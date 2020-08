Wirtschaft

12:49 Uhr | 13.08.2020

Umbau verzögert sich

CCH: Stadt bürgt für neuen Kredit

Der Umbau des CCH erfordert offenbar einen neuen Kredit in Höhe von 25 Millionen Euro, für den die Stadt nun bürgt. Das berichtet der NDR. So seien laut Senat neue, kurzfristige Maßnahmen nötig um sicher zu stellen, dass das CCH in Betrieb gehen könne. Die Gesamtkosten von rund 230 Millionen Euro würden jedoch nicht steigen, da ein beauftragtes Unternehmen die Schuld an den Verzögerungen trage und später für die Mehrkosten aufkommen müsse. Eigentlich hätte der Umbau bereits in diesem Monat abgeschlossen werden sollen, doch die Fertigstellung verzögert sich voraussichtlich noch bis Ende des Jahres.