Verkehr

18:20 Uhr | 12.08.2020

Bezirksamtschefin schlägt Probe am Wochenende vor

Wird die Schanze zeitweise autofrei?

Die Bezirksamtschefin Altona Stefanie von Berg schlägt vor das Schulterblatt in der Schanze am Wochenende autofrei zu halten. Das äußerte die Grünen-Politikerin im „Elbe Wochenblatt“. Laut von Berg würden die Autoposer insbesondere in Zeiten von Corona ein Problem darstellen. In Absprache mit dem Quartier und der Polizei wolle die Bezirksamtschefin das Modell zunächst ein Wochenende lang proben. In der Schanze gilt auch am kommenden Wochenende wieder ein Alkohol-Verkaufsverbot.