Stadtgespraech

18:19 Uhr | 12.08.2020

Teilnehmer fordern Erhalt der Ausbildung

Demo von Psychotherapie-Studenten

Vor der Uni Hamburg haben Studierende heute für die Umstrukturierung des Psychologie-Studiengangs demonstriert. Die Demonstranten fordern den Senat und das Präsidium der Uni Hamburg dazu auf die finanziellen Mittel für die Reformierung des Studiengangs zur Verfügung zu stellen. Durch ein neues Gesetz, das am 01.09. in Kraft tritt, ist die Ausbildung zum Psychotherapeuten zukünftig nur noch mit Bachelorstudiengang und anschließendem Master möglich. Da die Uni Hamburg die finanziellen Mittel für diesen neuen Studiengang aktuell nicht zur Verfügung stellen kann, könnten in den kommenden fünf Jahren rund 150 potenzielle Psychotherapeuten fehlen so der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V.