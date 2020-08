Kunst und Kultur

12:37 Uhr | 12.08.2020

Fortsetzung der Open-Air-Vorstellungsreihe

Junges SchauSpielHaus aus Sommerpause zurück

Das Junge SchauSpielHaus ist aus der Sommerpause zurück und setzt ab dem kommenden Wochenende seine Open-Air-Vorstellungsreihe im Stadtpark fort. Gespielt werden die Stücke „Ein Schaf fürs Leben“ und „Nichts. Was im Leben wichtig ist“. Die Vorstellungen finden am 15. und 16. sowie am 21., 22. und 23. August jeweils um 15 und 18 Uhr im Heckentheater des Stadtparks statt. Die Tickets sind ab sofort online und telefonisch erhältlich.