Verkehr

08:37 Uhr | 12.08.2020

Ein Grund: Vermehrte Kontrollen

Zahl der Verkehrsverstöße gestiegen

In Hamburg ist die Zahl der Verstöße im Straßenverkehr in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP hervor. So nahmen die Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2017 um rund 28 Prozent zu. Die häufigsten Verstöße waren dabei zu schnelles Fahren und die Missachtung roter Ampeln. Ein Grund für den Anstieg der Zahlen seien laut Innenbehörde jedoch auch vermehrte Kontrollen.