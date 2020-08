Stadtgespraech

08:35 Uhr | 12.08.2020

Verfahren gegen Neumann vorläufig eingestellt

Nach Entzug des Doktortitels

Nach dem Entzug seines Doktortitels, ist das Strafverfahren gegen Hamburgs früheren Innensenator Michael Neumann nun eingestellt worden. Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der falschen Versicherung an Eides statt sei gegen eine Zahlung von 1.000 Euro beendet worden, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund sei, dass die Schuld als gering anzusehen wäre und das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung durch die Zahlung beseitigt werden könne. Sein Doktortitel war Neumann bereits im vergangenen Jahr entzogen worden.