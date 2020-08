Wirtschaft

18:19 Uhr | 11.08.2020

Hamburg Energie erhält 22,5 Millionen Euro

Bund fördert innovatives Energie-Projekt

22,5 Millionen Euro, so viel ist dem Bundeswirtschaftsministerium das neue Großprojekt "IW3" von Hamburg Energie wert. Ziel des Projektes: die Erprobung neuer Wege, um die Wärmewende in Hamburg klimafreundlich zu gestalten. Mit dem Geld vom Bund soll die „Integrierte Wärmewende Wilhelmsburg“ nun einen entscheidenden Schritt von Forschung in Richtung Praxis machen.