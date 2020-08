Stadtgespraech

17:52 Uhr | 11.08.2020

Literaturfestival gerät in die Kritik

Ausladung von Autorin sorgt für Diskussionen

In Hamburg ist eine Diskussion um Kunstfreiheit entbrannt. Einige sprechen sogar vom literarischen Skandal des Jahres. Im Mittelpunkt steht die umstrittene österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart. Die Künstlerin sorgt mit antisemitischen und rassistischen Witzen in ihrem Programm immer wieder für Aufsehen. Beim Harbour Front Festival sollte die Debütautorin im September eigentlich aus ihrem ersten Roman lesen. Nach der Ausladung des Veranstalters vergangene Woche unterstellen einige nun einen Eingriff in die Kunstfreiheit.