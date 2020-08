Blaulicht

11:51 Uhr | 11.08.2020

Mann war offenbar nachts ins Gleisbett gestürzt

Hbf: Leichenfund legt S-Bahnverkehr lahm

Am Hamburger Hauptbahnhof hat der Fund einer toten Person im Gleisbett heute Morgen den gesamten S-Bahn-Verkehr lahmgelegt. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei gegen 2:20 Uhr heute Nacht ohne Fremdeinwirkung versehentlich ins Gleisbett gefallen. Das wurde durch Aufzeichnungen der Videoüberwachung festgestellt. Um 8.20 Uhr wurde der Mann dann in einem Hohlraum neben dem Gleisbett entdeckt. Anschließend wurde der Bereich gesperrt und die Bahnen umgeleitet. Die Person konnte nur noch tot geborgen werden. Die Rechtsmedizin soll nun klären, welche Verletzungen den Tod des Mannes verursacht haben und wieso er in das Gleisbett gestürzt war. Die S-Bahnen im Bereich des Hauptbahnhofes laufen mittlerweile größtenteils wieder im Normalbetrieb.