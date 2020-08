Stadtgespraech

18:50 Uhr | 10.08.2020

Bezirke einigen sich auf Erneuerung der Verfügung

Alkohol-Verkaufsverbot gilt erneut

Das Alkohol-Verkaufsverbot soll auch am kommenden Wochenende wieder gelten. Das gaben die Bezirksämter Altona, Eimsbüttel und Mitte am Abend bekannt. Das Verbot gilt erneut Freitag und Samstag zwischen 20 und 6 Uhr und beschränkt sich auf den Außerhaus-Verkauf von Alkohol. Am Wochenende ist es in den Hamburger Ausgehvierteln weitgehend ruhig geblieben. Trotz sommerlichen Temperaturen und tausenden Besucherinnen und Besuchern hatte es keine größeren Zwischenfälle gegeben.