Stadtgespraech

18:49 Uhr | 10.08.2020

Alter Konflikt droht erneut zu eskalieren

Kontroverse um Blankeneser Geflüchtetenheim

3 Jahre lang herrschte im Blankeneser Björnsonweg Ruhe. Solange ist es her, dass der teils heftige Streit um die Errichtung eines Geflüchtetenheims in dem Nobelviertel beigelegt wurde. Damals einigten sich Anwohnerinnen und Anwohner und das Bezirksamt Altona gerichtlich auf eine Nutzung für Geflüchtete bis 2023. Doch nun drohen alte Konfliktlinien wieder aufzureißen: statt die Gebäude wie vereinbart in 3 Jahren abzureißen und das Areal aufzuforsten, möchte das Bezirksamt die Unterkunft nun behalten.