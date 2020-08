Blaulicht

17:32 Uhr | 10.08.2020

Rettung am Rissener Ufer kommt beinahe zu spät

Parkende Autos behindern Feuerwehrzufahrten

Das Bilden von Rettungsgassen bei Stau kann im Ernstfall Leben retten. Denn nur so können die Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst schnell durch den Verkehr kommen. Doch in der Stadt sind es vermehrt auch parkende Fahrzeuge, die das schnelle Vorankommen der Einsatzkräfte behindern. Am Sonnabend musste ein beinahe ertrunkener 19-Jähriger den hohen Ansturm auf die Elbstrände fast mit seinem Leben bezahlen.