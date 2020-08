Verkehr

10.08.2020

Tjarks verteidigt Strafe für Maskenverweigerer

"Wir wollen, dass die Leute Busse und Bahnen nutzen"

Wer sich in Hamburg nicht an die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr hält, muss künftig mit einem Bußgeld in Höhe von 40 Euro rechnen. Das gab die Verkehrsbehörde heute bekannt. Hintergrund sind verstärkte Kontrollen in den vergangenen Wochen, die ergaben, dass Fahrgäste die Maskenpflicht vermehrt missachten. Die Strafe wird jetzt schnellstmöglich umgesetzt und kann – vergleichbar zum Schwarzfahren oder bei Nicht-Beachtung des Alkohol-oder Rauchverbots im ÖPNV – direkt vor Ort von den HVV-Kontrolleuren erhoben werden