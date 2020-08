Stadtgespraech

17:03 Uhr | 10.08.2020

28.000 Geräte schon ausgeliefert

Schulsenator Ties Rabe übergibt Tablets

Schulsenator Ties Rabe hat heute im Rahmen des Digital-Paktes die Stadtteilschule Alter Teichweg besucht. 270 iPads wurden hier an Schüler geliefert, die sich keine digitalen Endgeräte leisten können. Hamburgweit sind bereits 28.000 Tablets und Laptops an Hamburger Schulen verteilt worden. 3.000 sollen noch diese Woche folgen. Als erstes Bundesland habe Hamburg mit dieser Großbestellung im Wert von 18 Millionen Euro sämtliche Mittel aus dem Digitalpakt 2 investiert, so die Schulbehörde.