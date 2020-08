Verkehr

13:34 Uhr | 10.08.2020

Kontrollen im ÖPNV verschärft

Bußgeld bei Verstoß gegen Maskenpflicht

Wer sich in Hamburg nicht an die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr hält, muss künftig mit einem Bußgeld in Höhe von 40 Euro rechnen. Das gab die Verkehrsbehörde heute bekannt. Hintergrund sind verstärkte Kontrollen in den vergangenen Wochen, die ergaben, dass Fahrgäste die Maskenpflicht vermehrt missachten. So wurden bei Zivilkontrollen am vergangenen Wochenende knapp 15 Prozent der Fahrgäste ohne Maske angetroffen. Das Bußgeld sei eine praktikable, für alle nachvollziehbare Regelung, mit der man noch einmal verdeutlichen wolle, dass das Tragen einer Alltagsmaske keine Empfehlung, sondern nach wie vor Pflicht sei, so Verkehrssenator Anjes Tjarks.