Blaulicht

13:08 Uhr | 10.08.2020

Fahrer erlitt mutmaßlich einen Herzinfarkt

Auto rast ungebremst in Hauswand

An der Kreuzung Barmwisch/ Pillauer Straße ist der Fahrer eines PKWs am Morgen ungebremst über eine rote Ampel und durch zwei Hecken gefahren und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, hatte der 63-Jährige offenbar einen Herzinfarkt erlitten und daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto erlitt einen Totalschaden, die Hauswand wurde nur leicht beschädigt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen.