08:36 Uhr | 10.08.2020

Brennender Müllcontainer

Harburg: Feuer auf Asklepios-Gelände

Auf dem Gelände der Asklepios Klinik in Harburg stand am Sonntagabend ein Müllcontainer in Flammen. Trotz einer defekten Hydrantenanlage, aufgrund derer sich die Löscharbeiten verzögerten, konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Wie es zu dem Feuer kam ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen