Gesellschaft

06:53 Uhr | 10.08.2020

Einschulung von rund 15.900 Grundschülern

Schulbeginn für Erst- und Fünftklässler

Für einen Großteil der neuen Hamburger Erst- und Fünftklässler beginnt heute die Schule. Um die Einhaltung der Hygiene-Richtlinien zu gewährleisten, finden in diesem Jahr in vielen Schulen mehrere Einschulungsveranstaltungen an unterschiedlichen Tagen statt. Insgesamt werden rund 15.900 Erstklässler und über 14.700 Fünftklässler an Hamburgs staatlichen Schulen erwartet. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler hatte der Unterricht bereits am vergangenen Donnerstag wieder begonnen.