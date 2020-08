Stadtgespraech

17:46 Uhr | 09.08.2020

14-tägige Quarantäne bleibt bestehen

Testpflicht für Rückkehrer aus Risikoländern

Seit Sonnabend müssen sich Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten auf das Coronavirus testen lassen oder einen negativen Test vorlegen. Flugreisende, die in Hamburg landen, können direkt am Airport den Test durchführen lassen. Zusätzlich hat die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg zwei Corona-Testzentren in Altona und Farmsen eingerichtet. Die Pflicht einer 14-tägigen Quarantäne bleibt für alle Reisenden aus Risikoländern weiterhin bestehen.