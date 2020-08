Blaulicht

16:02 Uhr | 09.08.2020

Polizei zufrieden

Alkoholverbot am Wochenende zeigt Wirkung

Am Wochenende ist es in den Hamburger Ausgehvierteln weitgehend ruhig geblieben. Laut Polizei habe das Straßenverkaufsverbot von Alkohol auf dem Kiez, im Schanzenviertel und in Teilen von Altona und Ottensen offenbar Wirkung gezeigt. Trotz sommerlichen Temperaturen und tausenden Besucherinnen und Besuchern hatte es keine größeren Zwischenfälle gegeben. Die Einschränkungen galten am Freitag und Sonnabend jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages.