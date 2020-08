Blaulicht

11:14 Uhr | 09.08.2020

Wohnungsbrand in Hammerbrook

12-Jähriger rettet eigene Familie

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hammerbrook hat ein 12-Jähriger die Bewohner alarmiert und seine eigene Familie gerettet. Am Sonnabend war im Nagelsweg eine Wohnung im 7. Stock komplett ausgebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.