Stadtgespraech

18:12 Uhr | 07.08.2020

Freibäder und Alster locken die Hamburger

Sommer-Wochenende am Wasser

Die nächste große Hitzewelle steht bevor: Am Wochenende sollen es über 30 Grad werden. Die Freibäder sind schon ausgebucht, auch auf der Alster wird es wieder voll. Auch in Corona-Zeiten lässt sich das Sommer-Wochenende am besten am Wasser verbringen.