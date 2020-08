Sport

16:31 Uhr | 07.08.2020

DFL terminiert Zweitliga-Partien

Hammer-Auftakt für den HSV

Die DFL hat das Auftaktprogramm für die Hamburger Zweitligisten HSV und FC St. Pauli bekannt gegeben. Die Rothosen treffen zum Auftakt am 18. September gleich auf Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf und einen Spieltag später auf den zweiten Absteiger Paderborn. Der FC St. Pauli startet gegen den VfL Bochum. Direkt am 6. Spieltag, also am Wochenende zwischen dem 30. Oktober und dem 2. November kommt es im Volkspark zum ersten Stadtderby.