Stadtgespraech

15:01 Uhr | 07.08.2020

19 weitere Fälle in der Werft gemeldet

Erneuter Corona-Ausbruch bei Blohm+Voss

Die Hamburger Werft Blohm+Voss hat 19 weitere Corona-Fälle gemeldet. Das teilte die Sozialbehörde heute mit. Damit sind inzwischen insgesamt 78 Mitarbeiter infiziert. Der neue Ausbruch war bei Angestellten in der Werft festgestellt worden. Laut Unternehmen hätten die Neuinfizierten keinerlei Kontakt zu den zunächst Betroffenen gehabt. Man wolle nun die Infektionsketten nachvollziehen. Aktuell steht die Arbeit in der Werft still.