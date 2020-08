Blaulicht

08:24 Uhr | 07.08.2020

Starke Rauchentwicklung

Niendorf: Müllverschlag brennt lichterloh

In Niendorf hat gestern am späten Abend ein Müllverschlag im Innenhof eines Gebäudekomplexes an der Kollaustraße gebrannt. Dabei entstand mutmaßlich ein hoher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es sich um Brandstiftung handelt.