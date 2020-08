Gesellschaft

18:04 Uhr | 06.08.2020

Elterninitiative fordert kleinere Lerngruppen

Scharfe Kritik an Schulöffnung

Die Elterninitiative "Sichere Bildung für Hamburg" übt scharfe Kritik am Schulstart heute. Mit einem offenen Brief wendeten sich die Elternvertreter an den Senat und sammelten bisher sogar über 1000 Unterschriften. Ihnen fehle ein klares Präventionsgesetz und ein Plan B.