Stadtgespraech

15:00 Uhr | 06.08.2020

Autos stellen sich quer über Längsparkzonen

Waitzstraße: Neue Parkzonen missachtet

Die Umbaumaßnahmen an den Parkplätzen in der Waitzstraße scheinen kaum Wirkung zu zeigen. Nach zahlreichen Unfällen waren die Parklücken gestern in Längsparkzonen umgewandelt worden. Viele Autofahrer stellten ihr Auto heute aber wie gewohnt und damit außerhalb der Markierungen ab. Hintergrund der Aktion war, dass Autos immer wieder in Geschäfte und Schaufenster gerast waren. Zuletzt war Ende Juli ein Wagen gegen die Fassade eines Friseursalons gekracht. Das Längsparken parallel zum Bürgersteig sollte die Unfallserie nun beenden.