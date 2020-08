Politik

18:50 Uhr | 05.08.2020

Christdemokraten kritisieren Schulkonzept

CDU will Corona-Hotline für Schulen anbieten

Die Hamburger CDU will zum morgigen Schulbeginn eine Corona-Hotline freischalten. Eltern, Schülerinnen und Schüler sollen hier Sorgen, Hinweise und Kritik zum Umgang mit Corona an Hamburger Schulen äußern können. Die Rückkehr zum vollständigen Präsenzunterricht nach den Sommerferien sei ohne umfassende Vorbereitung, Hygienekonzepte und Alternativpläne durch die Schulbehörde erfolgt, so die CDU. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion will die Anregungen gesammelt an die Schulbehörde weiterleiten und in Form von Anträgen in die Hamburgische Bürgerschaft einbringen.