Stadtgespraech

18:39 Uhr | 05.08.2020

Werft bleibt bis Vorlage aller Tests geschlossen

Corona-Ausbruch bei Blohm + Voss

Nach den gehäuften Corona-Infektionen in einem Flüchtlingsheim in Wandsbek, sowie einem Pflegeheim in Bramfeld ist nun das erste Hamburger Unternehmen betroffen. Bei Blohm und Voss sind mittlerweile über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Noch ist unklar wie sich die Beschäftigten der Hamburger Werft anstecken konnten.