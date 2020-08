Wirtschaft

17:02 Uhr | 05.08.2020

Kaufvertrag aufgelöst

Stadt will G+J-Gebäude doch nicht kaufen

Die Stadt will dem Gruner+Jahr-Verlag nun doch nicht das Verlagshaus am Baumwall abkaufen. Das hat der Senat heute/gestern bekannt gegeben. 2016 wurde mit G+J vereinbart, die Immobilie für eine städtische Nutzung zu erwerben, nun soll dieser Kaufvertrag aufgelöst werden. Der Grund: G+J will das Gebäude an das internationale Immobilienentwicklungsunternehmen TishmanSpeyer veräußern. Dieses soll dem Vernehmen nach eine deutlich höhere Kaufsumme bieten, die der Verlag für seinen Neubau in der HafenCity gut gebrauchen kann. Die Hamburger Linken kritisierten die Entscheidung, da die Stadt ein „wertvolles und […] strategisch wichtiges Grundstück“ einfach hergebe. Finanzsenator Andreas Dressel verteidigte dagegen die Entscheidung, die laut Senator helfe, Gruner+Jahr an den Standort Hamburg zu binden.