14:55 Uhr | 05.08.2020

Nach Rekommunalisierung von EON

Gasnetz Hamburg erwirtschaftet 20 Mio. Gewinn

Das Gasnetz Hamburg hat rund zwei Jahre nach der Rekommunalisierung seine Jahresbilanz für das Jahr 2019 vorgestellt. Demnach führt das Unternehmen dieses Jahr erstmalig rund 20 Millionen Euro an die Stadt ab. Gleichzeitig hat Gasnetz rund 54 Millionen Euro im letzten Jahr in eine neue IT-Struktur und den Austausch alter Stahlleitungen durch Kunststoffrohre investiert. Auch in Klimaschutzprojekte wie z.B. die im Juli eingeweihte Bio-Methan Anlage im Hafen und Bonusprogramme zur Abkehr von alten Öl- auf Gasheizungen wurden investiert. 2018 hat die Stadt Hamburg das Gasnetz vom früheren Eigentümer EON übernommen.