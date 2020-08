Blaulicht

08:09 Uhr | 05.08.2020

Polizei überprüft 16 Personen

Kulturverein in Altona durchsucht

Die LKA 19 hat am Dienstagabend in der Königstraße in Altona einen Kulturverein durchsucht und 16 Personen überprüft. Ob eine Person dabei festgenommen worden ist, konnte der Lagedienst der Polizei heute morgen nicht bestätigen. Das LKA 19, ehemalige Soko Castle, ist seit 2015 im Einsatz und für die Bekämpfung von Einbruchskriminalität in Hamburg zuständig.